Украина провела с союзниками первое заседание финансового "Рамштайна"

В четверг, 26 января, состоялось в онлайн-формате состоялось первое заседание финансовой координационной платформы доноров (финансовый "Рамштайн"), в котором приняла участие Украина и страны-союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По словам главы Кабмина, во время заседания он озвучил ключевые задания, а именно:

Обеспечение прогнозируемой, ритмичной бюджетной поддержки в 2023 году. Уже есть помощь от США и Евросоюза на 10 млрд долларов и 18 млрд евро соответственно. Украина рассчитывает профинансировать разницу дефицита с помощью МВФ. Спланировать и обеспечить начало восстановления Украины. В этом вопросе определены четыре приоритета: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критической и социальной инфраструктуры. Координация финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора (страхование военных рисков, государственно-частное партнерство, помощь в финансировании проектов поддержки малого бизнеса).

"Благодарен союзникам за поддержку Украины и помощь в поиске новых действенных форм солидарности с нашим государством", - добавил Шмыгаль.