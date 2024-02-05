Україна провела черговий раунд переговорів із Нідерландами щодо гарантій безпеки

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він подякував нідерландській стороні за схвалення ЄС 1 лютого надзвичайно важливого рішення про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility розміром до 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Постійна підтримка та згуртованість ЄС є критично важливими для нашої економічної та фінансової стабільності, як і військова допомога та санкційний тиск на агресора. Усе це наближає нашу спільну перемогу", - наголосив Жовква.

Триває фіналізація угоди

Сторони грунтовно обговорили доопрацьований проект відповідної безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Учасники відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у липні минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. А 12 січня Велика Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Також представники України та Канади провели черговий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди щодо безпекових зобов'язань між державами.