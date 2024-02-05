Украина провела очередной раунд переговоров с Нидерландами по гарантиям безопасности

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он поблагодарил нидерландскую сторону за одобрение ЕС 1 февраля чрезвычайно важного решения о создании нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility размером до 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

"Постоянная поддержка и сплоченность ЕС являются критически важными для нашей экономической и финансовой стабильности, как и военная помощь и санкционное давление на агрессора. Все это приближает нашу общую победу", - подчеркнул Жовква.

Продолжается финализация соглашения

Стороны обстоятельно обсудили доработанный проект соответствующего соглашения по безопасности и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

Участники отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в июле прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 стран.

Ряд государств начал переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. А 12 января Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Также представители Украины и Канады провели очередной раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения по обязательствам безопасности между государствами.