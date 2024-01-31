Україна провела черговий раунд переговорів з Італією щодо гарантій безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у липні минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. А 12 січня Велика Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Також представники України та Канади провели черговий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди щодо безпекових зобов'язань між державами.