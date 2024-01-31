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Украина провела очередной раунд переговоров с Италией по гарантиям безопасности

Среда 31 января 2024 18:04
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Украина провела очередной раунд переговоров с Италией по гарантиям безопасности Архивное фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская делегация провела очередной раунд переговоров с Италией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Собеседники начали обсуждение структуры проекта соответствующего соглашения, его основных элементов и отдельных тематических блоков.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в июле прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. А 12 января Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Также представители Украины и Канады провели очередной раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения по обязательствам безопасности между государствами.

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