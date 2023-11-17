Україна проведе з США оборонний форум у Вашингтоні: Зеленський розкрив деталі

Глава держави нагадав, що під час його візиту до Вашингтона він домовився з президентом США Джо Байденом про конкретні речі, які посилять і американців, і українців, і наших партнерів, оскільки "спільне виробництво зброї завжди посилює".

"Днями за участю Андрія Єрмака (керівника Офісу президента - ред.) та нашої урядової команди обговорили конкретику. У грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, чиновників та інших державних діячів, усіх, хто організовує забезпечення нашої оборони", - заявив Зеленський.

За його словами, це буде досить потужна подія у розвиток форуму оборонних індустрій, що відбувся у вересні.

"Наразі форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці", - додав Зеленський.

Він подякував США, президенту Байдену, його команді, Конгресу та обидвом партіям, які підтримують Україну, а також американським оборонним компаніям та партнерам у Європі.

Оновлено 20:22

Керівник ОП Андрій Єрмак уточнив, що конференція української та американської оборонних промисловостей пройде 6-7 грудня. На ній планують вивчити можливості спільного виробництва зброї.

"Наші потреби - спільне виробництво боєприпасів, систем ППО, дронів, РЕБ. Співпраця нашого ВПК із західними оборонними компаніями зараз є ключовою", - додав він.

Форум оборонних індустрій

Нагадаємо, 30 вересня в Україні відбувся форум оборонних індустрій, де брали участь українські та іноземні виробники зброї.

На ньому, зокрема, обговорювалося створення нових виробництв в Україні за допомогою локалізації з партнерами.

У форумі взяли участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.

За його підсумками стало відомо, що зброю з Україною вироблятимуть майже 60 компаній з 23 країн світу.