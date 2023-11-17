RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина проведет с США оборонный форум в Вашингтоне: Зеленский раскрыл детали

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина совместно с Соединенными Штатами Америки проведет в Вашингтоне оборонный форум. Он состоится уже в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что во время его визита в Вашингтон он договорился с президентом США Джо Байденом о конкретных вещах, которые усилят и американцев, и украинцев, и наших партнеров, поскольку "общее производство оружия всегда усиляет". 

"На днях при участии Андрея Ермака (руководителя Офиса президента - ред.) и нашей правительственной команды обсудили конкретику. В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей, всех, кто организовывает обеспечение нашей обороны", - заявил Зеленский. 

По его словам, это будет достаточно мощное событие в развитие форума оборонных индустрий, который прошел в сентябре. 

"Теперь форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке", - добавил Зеленский. 

Он поблагодарил США, президента Байдена, его команду, Конгресс и обе партии, которые поддерживают Украину, а также американские оборонные компании и партнеров в Европе. 

Обновлено 20:22

Руководитель ОП Андрей Ермак уточнил, что конференция украинской и американской оборонных промышленностей пройдет 6-7 декабря. На ней планируют изучить возможности совместного производства оружия. 

"Наши потребности - совместное производство боеприпасов, систем ПВО, дронов, РЭБ. Сотрудничество нашего ВПК с западными оборонными компаниями сейчас является ключевым", - добавил он. 

Форум оборонных индустрий

Напомним, 30 сентября в Украине прошел форум оборонных индустрий, где участвовали украинские и иностранные производители оружия. 

На нем, в частности, обсуждалось создание новые производства в Украине при помощи локализации с партнерами. 

В форуме приняли участие по меньшей мере 165 оборонных компаний из 26 стран. 

По его итогам стало известно, что оружие с Украиной будут производить почти 60 компаний из 23 стран мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВашингтонПомощь УкраинеВоенная помощь