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Україна проведе мирний саміт в ООН найближчими місяцями, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Український уряд має намір провести мирний саміт в Організації Об'єднаних Націй у найближчі місяці.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Головою саміту має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Кулеба сказав, що український уряд хотів би провести мирний саміт до кінця лютого. На ньому Україна має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується.

"Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх країн на борт", - наголосив міністр закордонних справ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед Конгресом США, запропонував провести мирний саміт нового формату.

Також ми писали, що глави 27 країн Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого наступного року. Але місце поки що не визначено.

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ООНДмитро Кулеба