Украина проведет мирный саммит в ООН в ближайшие месяцы, - Кулеба

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Председателем саммита должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кулеба сказал, что украинское правительство хотело бы провести мирный саммит до конца февраля. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех стран на борт", - подчеркнул министр иностранных дел.