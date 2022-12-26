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Украина проведет мирный саммит в ООН в ближайшие месяцы, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинское правительство намерено провести мирный саммит в Организации Объединенных Наций в ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Председателем саммита должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кулеба сказал, что украинское правительство хотело бы провести мирный саммит до конца февраля. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита, потому что речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране. Речь идет о привлечении всех стран на борт", - подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом США, предложил провести мирный саммит нового формата.

Также мы писали, что главы 27 стран Европейского Союза и президент Украины Владимир Зеленский проведут саммит 3 февраля следующего года. Но место пока не определено.

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ООНДмитрий Кулеба