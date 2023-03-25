UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна проведе другий саміт Grain from Ukraine: спецпредставник назвав терміни

Фото: Україна проведе другий саміт Grain from Ukraine (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже цієї осені Україна планує провести другий саміт Grain from Ukraine, що допоможе забезпечити подальше функціонування цієї гуманітарної ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха в інтерв'ю "Укрінформ".

За словами Субха, з початку дії зернового коридору в Африку, Україна поставила майже 3 млн тонн зерна. Також було зібрано близько 200 млн доларів донорської допомоги.

"Восени цього року ми плануємо провести другий саміт Grain from Ukraine, аби зібрати додаткові кошти, щоб ця програма функціонувала. Тому нам треба заохочувати ширше коло країн долучатися до цієї програми", - заявив дипломат.

Спецпредставник додав, що в ініціативи з'явились почесні амбасадори - відомі африканські політичні та економічні діячі.

"Ми маємо навіть офіційні звернення кількох африканських країн із проханням допомогти їм зерном у рамках "зернової ініціативи". Зараз ми шукаємо логістичні інструменти, яким чином це забезпечити. Бо доставити зерно в країни, які мають вихід до океану, приміром, в Ефіопію, Сомалі або Кенію, набагато легше, ніж у ті держави, які його не мають. Але ми працюємо із Всесвітньою продовольчою програмою, щоб знайти шляхи задоволення потреб цих країн", - відзначив дипломат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує нове турне Африкою цього літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африказерновий коридорВійна в Україні