Україна проведе другий саміт Grain from Ukraine: спецпредставник назвав терміни

За словами Субха, з початку дії зернового коридору в Африку, Україна поставила майже 3 млн тонн зерна. Також було зібрано близько 200 млн доларів донорської допомоги.

"Восени цього року ми плануємо провести другий саміт Grain from Ukraine, аби зібрати додаткові кошти, щоб ця програма функціонувала. Тому нам треба заохочувати ширше коло країн долучатися до цієї програми", - заявив дипломат.

Спецпредставник додав, що в ініціативи з'явились почесні амбасадори - відомі африканські політичні та економічні діячі.

"Ми маємо навіть офіційні звернення кількох африканських країн із проханням допомогти їм зерном у рамках "зернової ініціативи". Зараз ми шукаємо логістичні інструменти, яким чином це забезпечити. Бо доставити зерно в країни, які мають вихід до океану, приміром, в Ефіопію, Сомалі або Кенію, набагато легше, ніж у ті держави, які його не мають. Але ми працюємо із Всесвітньою продовольчою програмою, щоб знайти шляхи задоволення потреб цих країн", - відзначив дипломат.