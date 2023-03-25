Украина проведет второй саммит Grain from Ukraine: спецпредставитель назвал термины

Уже этой осенью Украина планирует провести второй саммит Grain from Ukraine, что поможет обеспечить дальнейшее функционирование этой гуманитарной инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максиму Субху в интервью "Укрінформ".

По словам Субха, с начала действия зернового коридора в Африку Украина поставила почти 3 млн тонн зерна. Также было собрано около 200 млн долларов донорской помощи.

"Осенью этого года мы планируем провести второй саммит Grain from Ukraine, чтобы собрать дополнительные средства, чтобы эта программа функционировала. Поэтому нам нужно поощрять более широкий круг стран присоединяться к этой программе", - заявил дипломат.

Спецпредставитель добавил, что у инициативы появились почетные послы - известные африканские политические и экономические деятели.

"Мы имеем даже официальные обращения нескольких африканских стран с просьбой помочь им зерном в рамках "зерновой инициативы". Сейчас мы ищем логистические инструменты, каким образом это обеспечить. Потому что доставить зерно в страны, которые имеют выход к океану, например, в Эфиопию, Сомали или Кению, гораздо легче, чем в те государства, которые его не имеют. Но мы работаем со Всемирной продовольственной программой, чтобы найти пути удовлетворения потребностей этих стран", - отметил дипломат.