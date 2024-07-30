Україна протягом наступних місяців може жити без відключень світла, - радник прем'єра

Як відзначив Бойко, наразі в Україні генеруючої енергії в системі стало більше, а погода - прохолоднішою.

"Відповідно, знизилось споживання. Ми, на жаль, будучи погодозалежними, дякуючи сьогоднішній погоді, перебуває у відносному балансі", - додав він.

У разі відсутності "зовнішнього впливу", Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати в вищезгаданому відносному балансі.

"Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер", - пояснив Бойко.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку 2024 року Росія вдалась до 8 масованих атак проти об'єктів енергетики. Через це Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Відповідна потужність дорівнює літньому споживанню у пікові години в Нідерландах, Фінляндії або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

Детальніше про ситуацію зі світлом - в матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".