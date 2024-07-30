Украина в течение следующих месяцев может жить без отключений света, - советник премьера

Как отметил Бойко, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее.

"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе", - добавил он.

В случае отсутствия «внешнего воздействия», Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.

"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - пояснил Бойко.

Ситуация со светом в Украине

С начала 2024 года Россия прибегла к 8 массированным атакам против объектов энергетики. Из-за этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. Соответствующая мощность равна летнему потреблению в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Детальнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что надо успеть до холодов".