За словами глави держави, наразі ключовим пріоритетом залишається прискорення постачання ракет від партнерів - зокрема для систем Patriot та інших наявних комплексів ППО.

Водночас Україна паралельно працює над створенням власної антибалістичної системи разом із країнами-партнерами та компаніями-учасниками проєкту.

"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що наразі немає добрих новин від США щодо прискорення постачань ракет - затримки тривають.

Натомість у межах програми FREYJA триває робота над компонентами та іншими технічними питаннями для довгострокового посилення обороноздатності.

"Звісно, ключове зараз - це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для "петріотів", ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час", - наголосив він.