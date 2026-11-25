Перші прототипи української антибалістичної системи FREYJA мають з’явитися та пройти тестування вже цієї зими.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами глави держави, наразі ключовим пріоритетом залишається прискорення постачання ракет від партнерів - зокрема для систем Patriot та інших наявних комплексів ППО.
Водночас Україна паралельно працює над створенням власної антибалістичної системи разом із країнами-партнерами та компаніями-учасниками проєкту.
"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", - заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що наразі немає добрих новин від США щодо прискорення постачань ракет - затримки тривають.
Натомість у межах програми FREYJA триває робота над компонентами та іншими технічними питаннями для довгострокового посилення обороноздатності.
"Звісно, ключове зараз - це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для "петріотів", ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час", - наголосив він.
Нагадаємо, що Пентагон відкладає передачу Україні близько 60 ракет до систем ППО Patriot. Йдеться про американські ракети-перехоплювачі PAC-3 та PAC-2, які вже закупили західні союзники Києва, зокрема з європейських запасів.
Поставку гальмує міністр оборони США Піт Гегсет, оскільки кожну угоду щодо реекспорту озброєння американського виробництва має погодити Вашингтон.
Водночас у Євросоюзі шукають способи оперативно поповнити українські запаси протиповітряної оборони.
Зокрема, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що країни ЄС мають передати Україні ракети для Patriot зі своїх арсеналів в обмін на майбутні поставки.
Згідно з цим механізмом, європейські партнери натомість отримають новіші ракети-перехоплювачі, які Київ уже замовив на 2028-2029 роки.