Первые прототипы украинской антибаллистической системы FREYJA должны появиться и пройти тестирование уже этой зимой.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам главы государства, сейчас ключевым приоритетом остается ускорение поставок ракет от партнеров - в частности, для систем Patriot и других существующих комплексов ПВО.
В то же время, Украина параллельно работает над созданием собственной антибаллистической системы вместе со странами-партнерами и компаниями-участниками проекта.
"Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально сработала. Работаем над этим. И этой зимой должны быть первые прототипы и тестирования", - заявил Зеленский.
Президент также отметил, что пока нет хороших новостей от США по ускорению поставок ракет - задержки продолжаются.
В рамках программы FREYJA продолжается работа над компонентами и другими техническими вопросами для долгосрочного усиления обороноспособности.
"Конечно, ключевое сейчас - это ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для "петриотов", ракет для других наших систем, которые нужны, которые могут помочь именно в это время", - подчеркнул он.
Напомним, что Пентагон откладывает передачу Украине около 60 ракет к системам ПВО Patriot. Речь идет об американских ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2, которые уже закупили западные союзники Киева, в том числе из европейских запасов.
Поставку тормозит министр обороны США Пит Гегсет, поскольку каждое соглашение по реэкспорту вооружения американского производства должно согласовать Вашингтон.
В то же время, в Евросоюзе ищут способы оперативно пополнить украинские запасы противовоздушной обороны.
В частности, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс подчеркнул, что страны ЕС должны передать Украине ракеты для Patriot из своих арсеналов в обмен на будущие поставки.
Согласно этому механизму, европейские партнеры получат новые ракеты-перехватчики, которые Киев уже заказал на 2028-2029 годы.