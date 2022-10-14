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Україна просить виключити РФ з міжнародної групи щодо протидії відмиванню грошей

Фото: Україна просить виключити РФ з міжнародної групи щодо протидії відмиванню грошей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна просить виключити Росію з числа країн-членів міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави НБУ Андрія Пишного.

"Напередодні пленарної сесії FATF, яка відбудеться 18-21 жовтня, звернувся від імені Національного банку України з офіційним листом до FATF із закликом виключити російську федерацію з числа країн-членів FATF та включити її до "чорного списку FATF", - йдеться у повідомленні.

Пишний додав, що незважаючи на міжнародні санкції, РФ продовжує співпрацювати з юрисдикціями, включеними до "чорного списку FATF", а також із терористичними організаціями, порушує заборони фінансування тероризму та режим нерозповсюдження зброї масового ураження, створюючи в такий спосіб серйозні загрози безпеці та цілісності фінансовій системі світу.

"Ми мусимо й можемо зупинити агресора. Тому сьогодні Національний банк виступає з такою ініціативою, і я дуже сподіваюся на підтримку FATF", - додав Пишний.

FATF

Міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. Група відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.Одним із напрямків діяльності FATF є визначення так званих некооперативних країн та територій і складання їх переліку, який називають "чорним списком".

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Також Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

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