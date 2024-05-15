Украина просит США отменить запрет на удары американским оружием по целям в РФ, - Politico

Украинские власти предпринимают новые усилия, чтобы заставить США отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На этой неделе группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса в решении этого вопроса, который, по их мнению, сковывает военные действия Украины, поскольку Киев стремится нанести удар по российским военным складам, расположенным за границей.

Администрация президента США Джо Байдена, отправляя Украине оружие дальнего радиуса действия, заявила, что оно не может быть использовано для нанесения ударов внутри российской территории.

"Главная проблема сейчас - это политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Россия прекрасно осведомлена об этом ограничении и смогла разместить на границе не менее 30 тысяч военнослужащих и техники, не опасаясь удара дальнобойных тактических ракетных комплексов, поставляемых США, которые Украина с разрушительным эффектом использовала против российских войск на территории Украины.

Два американских чиновника подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

"Помощь оказывается для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", - сказал один из чиновников, получивший анонимность для обсуждения деликатных вопросов.

Российское наступление использует проблемы Украины с кадрами и отсутствие должным образом подготовленных оборонительных сооружений под Харьковом, подвергая риску город с миллионным населением и потенциально давая России новый критический плацдарм в стране.