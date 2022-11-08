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Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами

Фото: Україна просить США розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна звернулася до США з проханням про передачу систем C-RAM, які допоможуть бійцям ЗСУ збивати іранські дрони.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News, про це йдеться у листі спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Конгресу США.

У своєму листі Стефанчук заявив про необхідність початку постачання Україні високомобільних систем протиповітряної оборони C-RAM, оскільки вони допоможуть захистити "важливі об'єкти та особливо важливі електростанції".

Зазначимо, що у C-RAM вбудований радар для відстеження загроз. Також система обладнана великою скорострільною гарматою. C-RAM може здійснювати близько 4500 пострілів за хвилину.

В ABC News розповідають, що в Міноборони США відмовилися розкривати зміст списку озброєння, яке планують постачати Україні, але речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що підтримка США зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для війни в Україні.

"Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на оборонну допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", - наголосив спікер.

Нагадаємо, ранішеглава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

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