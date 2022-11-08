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Украина просит США начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами

Фото: Украина просит США начать поставки систем C-RAM для борьбы с иранскими дронами (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина обратилась к США с просьбой о передаче систем C-RAM, которые помогут бойцам ВСУ сбивать иранские дроны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News, об этом сказано в письме спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука к Конгрессу США.

В своем письме Стефанчук заявил о необходимости начала поставок Украине высокомобильных систем противовоздушной обороны C-RAM, поскольку они помогут защитить "важные объекты и особенно важные электростанции".

Отметим, что в C-RAM встроен радар для отслеживания угроз. Также система оборудована большой скорострельной пушкой. C-RAM может совершать около 4 500 выстрелов в минуту.

В ABC News рассказывают, что в Минобороны США отказались раскрывать содержание списка вооружения, которое планируют поставлять Украине, но спикер Пентагона Гаррон Гарн отметил, что поддержка США сосредотачивается на оборудовании, которое является актуальным для войны в Украине.

"Мы круглосуточно работаем над выполнением первоочередных запросов Украины на оборонную помощь, доставляя оружие из складов США, когда оно есть", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

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