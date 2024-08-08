Україна просить Мексику заарештувати Путіна у разі його приїзду на інавгурацію президента

Що цьому передувало

7 серпня Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум.

Зазначимо, що після того, як у березні 2023 року був виданий ордер на арешт Путіна, глава Кремля не здійснює поїздки до країн-підписантів Римського статуту, оскільки влада цих держав повинна заарештувати його після прибуття на їхню територію.

При цьому Путіна час від часу запрошують на той чи інший захід за межами РФ, але він щоразу відмовляється, ймовірно, боячись свого арешту.

Щодо поїздок, то глава Кремля регулярно їздить до Білорусі, а в червні Путін відвідав Північну Корею та В'єтнам.

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