Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда на инаугурацию президента

Что этому предшествовало

7 августа Мексика пригласила главу Кремля Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

Отметим, что после того, как в марте 2023 года был выдан ордер на арест Путина, глава Кремля не совершает поездки в страны-подписанты Римского статута, поскольку власти этих государств должны арестовать его по прибытии на их территорию.

При этом, Путина время от времени приглашают на то или иное мероприятие за пределами РФ, но он каждый раз отказывается, по всей вероятности, боясь своего ареста.

Что касается поездок, то глава Кремля регулярно ездит в Беларусь, а в июне Путин посетил Северную Корею и Вьетнам.

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