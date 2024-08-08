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Украина просит Мексику арестовать Путина в случае его приезда на инаугурацию президента

Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина просит Мексику арестовать главу Кремля Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Событие должно состояться 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Мексике.

В посольстве выразили надежду, что правительство Мексики знает о том, что "Владимир Путин является военным преступником", который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и принудительном перемещении украинских детей в Россию, изданный Международным уголовным судом (МКС), юрисдикцию которого признает Мексика.

"Между тем, мы верим, что мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге", - говорится в письме.

Что этому предшествовало

7 августа Мексика пригласила главу Кремля Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум.

Отметим, что после того, как в марте 2023 года был выдан ордер на арест Путина, глава Кремля не совершает поездки в страны-подписанты Римского статута, поскольку власти этих государств должны арестовать его по прибытии на их территорию.

При этом, Путина время от времени приглашают на то или иное мероприятие за пределами РФ, но он каждый раз отказывается, по всей вероятности, боясь своего ареста.

Что касается поездок, то глава Кремля регулярно ездит в Беларусь, а в июне Путин посетил Северную Корею и Вьетнам.

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