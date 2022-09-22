Україна просить Ізраїль передати дані про підтримку Іраном російських військових, - ЗМІ

Видання, посилаючись на високопоставлених ізраїльських чиновників, зазначає, що Україна просить надати розвідувальні дані про співпрацю Ірану та Росії.

Зазначається, що 7 вересня заступник уповноваженого Ізраїлю з Євро-Азії Симона Гальперін, яка займається справами Росії та України, відвідала Київ. Вона зустрілася зі спецпредставником України на Близькому Сході Максимом Субхом.

За даними ЗМІ, Субх заявив, що Україна хоче створити "діалоговий канал" з Ізраїлем, щоб обмінюватися розвідданими та координувати позиції. Він наголосив, що це особливо важливо на тлі посилення співпраці між Іраном та Росією.

За словами ізраїльських чиновників, Київ очікує, що Єрусалим займе набагато чіткішу позицію щодо російської агресії та недвозначно підтримає Україну. Мова йде про введення антиросійських санкцій та військову допомогу.