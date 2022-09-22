RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина просит Израиль передать данные о поддержке Ираном российских военных, - СМИ

Фото: Украина просит Израиль предоставить данные о сотрудничестве Ирана и РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина призывает Израиль помочь в борьбе с российским вторжением. В частности, Киев просит поделиться информацией о военной поддержке Ираном России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, отмечает, что Украина просит предоставить разведывательные данные о сотрудничестве Ирана и России.

Отмечается, что 7 сентября заместитель уполномоченного Израиля по Евро-Азии Симона Гальперин, занимающаяся делами России и Украины, посетила Киев. Она встретилась со спецпредставителем Украины на Ближнем Востоке Максимом Субхом.

По данным СМИ, Субх заявил, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем, чтобы обмениваться разведданными и координировать позиции. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне усиления сотрудничества между Ираном и Россией.

По словам израильских чиновников, Киев ожидает, что Иерусалим займет гораздо более четкую позицию по российской агрессии и недвусмысленно поддержит Украину. Речь идет о введении антироссийских санкций и военной помощи.

Напомним, ранее США предупреждали, что Россия пытается приобрести сотню иранских боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Иран и РФ отвергли обвинения, однако российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране, чтобы осмотреть дроны.

Украинские военные подтвердили, что армия РФ использует иранские дроны-камикадзе на фронте и уже несколько таких БПЛА обезвредили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранРоссийская Федерация