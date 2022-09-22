Украина просит Израиль передать данные о поддержке Ираном российских военных, - СМИ

Украина призывает Израиль помочь в борьбе с российским вторжением. В частности, Киев просит поделиться информацией о военной поддержке Ираном России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, отмечает, что Украина просит предоставить разведывательные данные о сотрудничестве Ирана и России.
Отмечается, что 7 сентября заместитель уполномоченного Израиля по Евро-Азии Симона Гальперин, занимающаяся делами России и Украины, посетила Киев. Она встретилась со спецпредставителем Украины на Ближнем Востоке Максимом Субхом.
По данным СМИ, Субх заявил, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем, чтобы обмениваться разведданными и координировать позиции. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне усиления сотрудничества между Ираном и Россией.
По словам израильских чиновников, Киев ожидает, что Иерусалим займет гораздо более четкую позицию по российской агрессии и недвусмысленно поддержит Украину. Речь идет о введении антироссийских санкций и военной помощи.
Напомним, ранее США предупреждали, что Россия пытается приобрести сотню иранских боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.
Иран и РФ отвергли обвинения, однако российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране, чтобы осмотреть дроны.
Украинские военные подтвердили, что армия РФ использует иранские дроны-камикадзе на фронте и уже несколько таких БПЛА обезвредили.
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