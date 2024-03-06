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Україна просила надати не солдатів, а боєприпаси і ППО, - прем'єр Естонії

Середа 06 березня 2024 20:17
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Україна просила надати не солдатів, а боєприпаси і ППО, - прем'єр Естонії Архівне фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитро Браславський

Естонські сухопутні війська не вирушать воювати в Україну. Київ не просив передати йому солдатів, ішлося про постачання ППО і боєприпасів.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Жодної мови про відправку сухопутних військ не було, говорили про відправку туди солдатів. Я можу вас точно так само запевнити, що наші солдати не поїдуть туди воювати. Я можу вас запевнити в цьому, як і інші керівники держав", - заявила Каллас.

Вона додала, що всі країни бояться участі у війні, тому вона знає, що говорили лідери різних держав. Вона також повідомила, що Україна просила не солдатів, а боєприпаси та ППО.

"Щоб ми не вирушили туди на війну, нам потрібно докласти зусиль, що ми і робимо, щоб ця війна закінчилася б в Україні", - заявила Каллас.

Також вона додала, що Україна просила про підготовку солдатів ЗСУ, про підтримку і про політичну ізоляцію Росії.

Обговорення відправлення західних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

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