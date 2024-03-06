Украина просила предоставить не солдат, а боеприпасы и ПВО, - премьер Эстонии

Эстонские сухопутные войска не отправятся воевать в Украину. Киев не просил передать ему солдат, речь шла о поставках ПВО и боеприпасов.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Никакой речи об отправке сухопутных войск не было, говорили об отправке туда солдат. Я могу вас точно так же заверить, что наши солдаты не поедут туда воевать. Я могу вас заверить в этом, как и другие руководители государств", - заявила Каллас.

Она добавила, что все страны боятся участия в войне, поэтому она знает, что говорили лидеры разных государств. Она также сообщила, что Украина просила не солдат, а боеприпасы и ПВО.

"Чтобы мы не отправились туда на войну, нам нужно приложить усилия, что мы и делаем, чтобы эта война закончилась бы в Украине", - заявила Каллас.

Также она добавила, что Украина просила о подготовке солдат ВСУ, о поддержке и о политической изоляции России.

Обсуждение отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.