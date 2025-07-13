Україна пропонує Азербайджану зберігати газ у своїх сховищах: підписали дорожню карту

Зокрема, вчора у межах офіційного візиту до Баку, Галущенко та його заступник Микола Колісник зустрілися із прем'єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим. Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки співпраці в енергетичній сфері.

Міністр енергетики наголосив, що українсько-азербайджанська міжурядова комісія є важливим інструментом для посилення практичної співпраці в енергетиці.

"Азербайджан - один із ключових постачальників енергоресурсів до Європи, і ми бачимо значний потенціал для розширення партнерства у сферах видобутку, зберігання природного газу та його транспортування. Реалізація спільних проєктів зміцнить енергетичну безпеку та сприятиме економічному розвитку обох країн", - зазначив Галущенко.

Він розповів, що разом із міністром енергетики Азербайджану було підписано протокол засідання міжурядової комісії та дорожню карту. Мова про план заходів подальших спільних дій.

Крім того, сторони обговорили можливості постачання азербайджанського газу до України "в межах європейської стратегії диверсифікації".

"Ми відкриті до нових форматів співпраці в газовій сфері. Зокрема, Україна пропонує свої ПСГ для міжнародного зберігання газу. Наші підземні сховища газу - найбільші в Європі і доступні для іноземних компаній за режимом митного складу без податків і зборів", - розповів міністр.

Окремо було приділено увагу розвитку транзитного потенціалу обох країн шляхом вдосконалення транспортних коридорів, зокрема Серединного коридору.

Також українська сторона подякувала Азербайджану за послідовну підтримку України з початку повномасштабної війни, зокрема за надання гуманітарної допомоги та допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури.

"Ми високо цінуємо солідарність азербайджанського народу з Україною. Особливо важливою була підтримка в енергетичній сфері, яка допомогла забезпечити стабільність нашої енергосистеми в складних умова", - зазначив Микола Колісник.

Окрім підписання дорожньої карти, сторони обговорили й подальші кроки співпраці. Серед них: спільні енергетичні проєкти, розвиток відновлювальної енергетики та залучення українських компаній до модернізації енергетичної інфраструктури Азербайджану.

"Україна зацікавлена у посиленні партнерства з азербайджанськими компаніями в енергетиці, інфраструктурі та інноваціях. Ми відкриті до нових інвестицій та проєктів", - додав заступник міністра.

Також Микола Колісник наголосив на готовності українських державних і приватних компаній долучитися до спільних енергетичних проєктів, зокрема з SOCAR та іншими азербайджанськими партнерами.

"Україна та Азербайджан підтвердили прагнення зміцнювати стратегічне партнерство в енергетичній сфері, що відкриває нові перспективи для співпраці та підвищення енергетичної безпеки держав", - резюмували у Міністерстві енергетики України.