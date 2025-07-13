Украина предлагает Азербайджану хранить газ в своих хранилищах: подписали дорожную карту

В частности, вчера в рамках официального визита в Баку, Галущенко и его заместитель Николай Колесник встретились с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Во время встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в энергетической сфере.

Министр энергетики отметил, что украинско-азербайджанская межправительственная межправительственная комиссия является важным инструментом для усиления практического сотрудничества в энергетике.

"Азербайджан - один из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу, и мы видим значительный потенциал для расширения партнерства в сферах добычи, хранения природного газа и его транспортировки. Реализация совместных проектов укрепит энергетическую безопасность и будет способствовать экономическому развитию обеих стран", - отметил Галущенко.

Он рассказал, что вместе с министром энергетики Азербайджана был подписан протокол заседания межправительственной комиссии и дорожная карта. Речь о плане мероприятий дальнейших совместных действий.

Кроме того, стороны обсудили возможности поставок азербайджанского газа в Украину "в рамках европейской стратегии диверсификации".

"Мы открыты к новым форматам сотрудничества в газовой сфере. В частности, Украина предлагает свои ПХГ для международного хранения газа. Наши подземные хранилища газа - крупнейшие в Европе и доступны для иностранных компаний по режиму таможенного склада без налогов и сборов", - рассказал министр.

Отдельно было уделено внимание развитию транзитного потенциала обеих стран путем совершенствования транспортных коридоров, в частности Срединного коридора.

Также украинская сторона поблагодарила Азербайджан за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, в частности за предоставление гуманитарной помощи и помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры.

"Мы высоко ценим солидарность азербайджанского народа с Украиной. Особенно важной была поддержка в энергетической сфере, которая помогла обеспечить стабильность нашей энергосистемы в сложных условиях", - отметил Николай Колесник.

Кроме подписания дорожной карты, стороны обсудили и дальнейшие шаги сотрудничества. Среди них: совместные энергетические проекты, развитие возобновляемой энергетики и привлечение украинских компаний к модернизации энергетической инфраструктуры Азербайджана.

"Украина заинтересована в усилении партнерства с азербайджанскими компаниями в энергетике, инфраструктуре и инновациях. Мы открыты к новым инвестициям и проектам", - добавил заместитель министра.

Также Николай Колесник отметил готовность украинских государственных и частных компаний присоединиться к совместным энергетическим проектам, в частности с SOCAR и другими азербайджанскими партнерами.

"Украина и Азербайджан подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере, что открывает новые перспективы для сотрудничества и повышения энергетической безопасности государств", - резюмировали в Министерстве энергетики Украины.