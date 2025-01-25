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Україна готова транспортувати в Європу азербайджанський газ, - Зеленський

Київ, Субота 25 січня 2025 15:25
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Україна готова транспортувати в Європу азербайджанський газ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Україна не відмовлялась від транзиту газу з Азербайджану в Європу. Однак не погодиться відновити транзит російського газу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з молдовською колегою Маєю Санду, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як розповів український президент, питання транзиту азербайджанського газу він обговорював з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"У нього сьогодні видобуток великий дуже - десь 40 млрд кубів. Він використовує десь 14-15. У нього великий експорт. Спроможності експорту 25 млрд кубів. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам в Європі треба газ, а не російський газ", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна ніколи не відмовляла у можливості транзитування азербайджанського газу через свою територію.

"Але я сказав, що російський газ ми транспортувати далі не будемо. Ми не дамо заробляти росіянам. А дати заробити азербайджанцям? З задоволенням. Допомогти словакам? З задоволенням. Ось те, що ми можемо зробити швидко. Можемо підписати контракт, швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших країнах Європи", - додав президент.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію в Європі. Відповідне рішення ухвалили з урахуванням того, що договір між Україною та РФ закінчився. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Одним з головних покупців російського газу в Європі є Словаччина. Її прем'єр-міністр Роберт Фіцо болюче сприйняв відмову України від продовження транзиту. Ще у жовтні минулого року йшли розмови про можливість заміни російського транзиту на азербайджанський. Але до жодних контрактів справа не дійшла.

Проте у грудні Зеленський на прес-конференції у Брюсселі заявив, що для транзиту азербайджанського газу потрібно мати впевненість, що на цьому не буде заробляти Росія.

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Володимир Зеленський Нафтогаз України Азербайджан
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