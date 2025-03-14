Україна профінансує навчання дітей військових: ухвалено новий проєкт

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який передбачає надання державної допомоги на навчання дітям захисників України. Ініціатором цього проєкту виступило Міністерство у справах ветеранів.

Допомога буде надаватися впродовж півтора року - у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Це одноразова цільова фінансова підтримка з державного бюджету, яка не потребує повернення.

Отримати допомогу зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності. Важливо, що фінансування буде доступним незалежно від попередньо здобутого рівня освіти, якщо навчання оплачується коштом фізичних осіб.

"Передбачено, що державна допомога на навчання дітям деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - це одноразова цільова безповоротна фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету", - зауважив Мельничук.