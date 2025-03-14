Україна профінансує навчання дітей військових: ухвалено новий проєкт

Кабмін погодив експериментальний проєкт держдопомоги на навчання дітей захисників України. Фінансування надаватиметься у 2024-2026 роках за рахунок держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який передбачає надання державної допомоги на навчання дітям захисників України. Ініціатором цього проєкту виступило Міністерство у справах ветеранів.
Допомога буде надаватися впродовж півтора року - у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Це одноразова цільова фінансова підтримка з державного бюджету, яка не потребує повернення.
Отримати допомогу зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності. Важливо, що фінансування буде доступним незалежно від попередньо здобутого рівня освіти, якщо навчання оплачується коштом фізичних осіб.
"Передбачено, що державна допомога на навчання дітям деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - це одноразова цільова безповоротна фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету", - зауважив Мельничук.
Зауважимо, що вчора, 13 березня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям компенсацію за невикористані відпустки.
Це стосується відпусток, що не були використані під час воєнного стану.
Крім того, вчора Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації.
А відтак 6 мільйонів військовозобов'язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф зі знижкою в 50% через "Резерв+".
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