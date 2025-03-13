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Компенсація за невикористані відпустки для військових: ВР підтримала важливий законопроєкт

Україна, Четвер 13 березня 2025 19:55
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Компенсація за невикористані відпустки для військових: ВР підтримала важливий законопроєкт Фото: компенсація буде виплачуватись за невикористані відпустки для військових (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям компенсацію за невикористані відпустки. Це стосується відпусток, що не були використані під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.

"Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану", - заявили в ВР.

Законопроєкт спрямований на гарантування права військовослужбовців на отримання грошової компенсації за всі невикористані відпустки під час особливого періоду мобілізації.

У ВР зауважили, що через воєнний стан надання більшості відпусток було припинено, проте право на них зберігається, тому проєкт закону передбачає виплату компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що минулого року Кабінет міністрів змінив Порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі.

Зауважмо, що раніше сьогодні Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації.

Тепер 6 мільйонів військовозобов'язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф зі знижкою в 50% через "Резерв+".

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