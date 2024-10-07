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Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України - накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну", - наголосив Шмигаль.

Він також закликав усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з РФ.

"Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на  поступову диверсифікацію постачань", - додав прем'єр.

Водночас, за його словами, Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії.

Транзитна угода

Нагадаємо, транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Попри війну, Україна дозволяла російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Водночас українська влада неодноразово заявляла, що не планує продовжувати транзитну угоду з Росією.

Детальніше про ситуацію з транзитом російського газу після початку повномасштабного вторгнення читайте у матеріалі РБК-Україна "Транзиту кінець? Чи продовжить Україна газовий контракт із РФ і що буде, якщо ні".

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