Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией, - Шмыгаль

"Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока ее действия. Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ.

"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - добавил премьер.

В то же время, по его словам, Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии.