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Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не будет продлевать соглашение о транзите газа с Россией по истечении срока ее действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока ее действия. Стратегическая цель Украины - наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить Кремль от доходов от продажи углеводородов, за которые агрессор финансирует войну", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также призвал все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ.

"Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности, Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - добавил премьер.

В то же время, по его словам, Украина готова и дальше выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетической Хартии.

Транзитное соглашение

Напомним, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяла российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

В то же время, украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продолжать транзитное соглашение с Россией.

Детальнее о ситуации с транзитом российского газа после начала полномасштабного вторжения читайте в материале РБК-Украина "Транзиту конец? Продлит ли Украина газовый контракт с РФ и что будет, если нет".

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Нафтогаз УкраиныРоссийская ФедерацияДенис ШмыгальГаз