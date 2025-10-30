Україна продовжує утримувати позиції на території РФ, - угруповання "Курськ"

Українські захисники все ще тримають під контролем окремі позиції на території Росії. Ситуація там стабільна.
Про це заявив спікер угруповання "Курськ" Олександр Невідомий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Невідомий зазначив, що ситуація в зоні відповідальності угруповання "Курськ" контрольована. Напрямок залишається досить активним, незважаючи на те, що російських штурмів стало менше.
За його словами, окупанти не відмовляються від планів створити так звану "буферну зону". Але українські захисники зривають такі наміри ворога.
"Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації. Тобто угруповання "Курськ" продовжує виконувати поставлені бойові завдання", - зазначив він.
Нагадаємо, влітку минулого року українські захисники несподівано розпочали масштабну операцію в Курській області. Їм вдалося застигнути росіян зненацька.
Українські воїни просувалися буквально щодня після того, як їм вдалося пройти заміновану територію поблизу кордону.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначав, що за допомогою такої операції українські воїни змусили окупантів стягнути в Курську область значну частину солдатів.
Він також звернув увагу, що під час підготовки операції Україна не попереджала про неї союзників, зокрема і США, оскільки "перемоги люблять тишу".
У результаті українським захисникам вдалося добряче поповнити обмінний фонд - у полон потрапило понад тисячу російських солдатів.