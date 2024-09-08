Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свою РЭБ против дронов РФ, - ISW

Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свою РЭБ против дронов РФ. Так удается компенсировать давление на ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), Militarnyi.

"Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства борьбы с беспилотниками, позволяя украинским силам использовать системы более низкого уровня, чтобы компенсировать давление России на ограниченный "зонтик" ПВО Украины", - говорится в отчете.

В ISW напоминают, что украинские официальные лица недавно сообщали, что некоторые российские беспилотники "Shahed" не достигли своих целей по неустановленным причинам, но Воздушные силы Украины 31 августа и 6 сентября признали, что украинская РЭБ повлияла на беспилотники.

Также аналитики указывают, что украинская компания по производству беспилотников Besomar заявила, что разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать неизвестные российские беспилотники, и что ВСУ уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий.

"Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на нейтрализацию давления, которое неоднократные крупномасштабные серии ударов России оказывают на ограниченный "зонтик" противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в сфере безопасности", - констатируют в Институте изучения войны.

По мнению ISW, использование Украиной РЭБ для противодействия беспилотникам "Shahed", в частности, "позволит ВСУ сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, в которых Украина нуждается для защиты от российских ракетных ударов по украинским прифронтовым районам, критической инфраструктуре и основным населенным пунктам".

"Российские и украинские силы участвуют в технологической гонке наступление-оборона и способность Украины внедрять технологические инновации в масштабах, опережая российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать текущие преимущества России в воинской части", - резюмируют аналитики в отчете.

Что известно про беспилотник-перехватчик

"Камикадзе-перехватчик" самолетного типа перехватывает русские беспилотники, приближаясь к ним. Однако он также способен проводить разведывательные миссии и может летать два с половиной часа.

Как пишет Militarnyi, конструкция позволяет установить две батареи, беспилотник летает на дальности 50-60 км. Он способен подниматься на высоту до 4 км и лететь со скоростью 160-170 км.

"Камикадзе-перехватчик" (mil.in.ua)

Последние версии перехватчика также оснастили воздушным тормозом, позволяющим не обойти беспилотник противника и своевременно его обезвредить. В компании Besomar заявили, что сейчас способны производить до 100 таких беспилотников в месяц.