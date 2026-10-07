UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна продовжить рух в ЄС. Угорщина зняла вето ще з 2 кластерів

16:09 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (x.com/andrii_sybiha)

Вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Угорщина дала "зелене світло" переговорам ще у двох кластерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.

Угорщина зняла вето з двох кластерів

За словами Сибіги, Україна та Угорщина разом роблять кроки назустріч одна одній та до європейської єдності.

"Цими днями в українському парламенті було зареєстровано та схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот", - нагадав міністр.

А сьогодні на рівні COREPER (Комітета постінйих представників ЄС - ред.) угорська сторона розблокувала переговорні позиції щодо:

  • Кластера 2 "Внутрішній ринок",
  • Кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Сибіга також подякував своїй угорській колезі Аніті Орбан за спільну роботу, що "відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи".

Раніше РБК-Україна писало, що у Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження статусу "школа національної меншини".

Це є однією з вимог Будапешта в обмін на обіцянку не блокувати євроінтеграційний шлях України.

Крім того, Угорщина може перестати блокувати відкриття нових переговорних кластерів для України. Однак Будапешт висунув Києву умову, пов'язану з правами національних меншин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзУкраїнаУгорщинаВступ в ЄС