Україна продовжить рух в ЄС. Угорщина зняла вето ще з 2 кластерів

Вступ України до ЄС просувається крок за кроком. Угорщина дала "зелене світло" переговорам ще у двох кластерах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Х.
За словами Сибіги, Україна та Угорщина разом роблять кроки назустріч одна одній та до європейської єдності.
"Цими днями в українському парламенті було зареєстровано та схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот", - нагадав міністр.
А сьогодні на рівні COREPER (Комітета постінйих представників ЄС - ред.) угорська сторона розблокувала переговорні позиції щодо:
Сибіга також подякував своїй угорській колезі Аніті Орбан за спільну роботу, що "відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи".
Раніше РБК-Україна писало, що у Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження статусу "школа національної меншини".
Це є однією з вимог Будапешта в обмін на обіцянку не блокувати євроінтеграційний шлях України.
Крім того, Угорщина може перестати блокувати відкриття нових переговорних кластерів для України. Однак Будапешт висунув Києву умову, пов'язану з правами національних меншин.