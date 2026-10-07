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Украина продолжит движение в ЕС. Венгрия сняла вето еще с 2 кластеров

16:09 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)

Вступление Украины в ЕС продвигается шаг за шагом. Венгрия дала "зеленый свет" переговорам еще в двух кластерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Венгрия сняла вето с двух кластеров

По словам Сибиги, Украина и Венгрия вместе делают шаги навстречу друг другу и к европейскому единству.

"На днях в украинском парламенте был зарегистрирован и одобрен профильным комитетом законопроект, направленный на урегулирование образовательных прав национальных сообществ", - напомнил министр.

А сегодня на уровне COREPER (Комитета постоянных представителей ЕС - ред.) венгерская сторона разблокировала переговорные позиции по:

  • Кластеру 2 "Внутренний рынок",
  • Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Сибига также поблагодарил свою венгерскую коллегу Аниту Орбан за совместную работу, что "соответствует интересам как наших дружественных народов, так и сильной Европы".

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "школа национального меньшинства".

Это являлось одним из требований Будапешта в обмен на обещание не блокировать евроинтеграционный путь Украины.

Кроме того, Венгрия может перестать блокировать открытие новых переговорных кластеров для Украины. Однако Будапешт выдвинул условие Киеву, связанное с правами национальных меньшин.

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