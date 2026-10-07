ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина продолжит движение в ЕС. Венгрия сняла вето еще с 2 кластеров

16:09 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Украина продолжит движение в ЕС. Венгрия сняла вето еще с 2 кластеров Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Вступление Украины в ЕС продвигается шаг за шагом. Венгрия дала "зеленый свет" переговорам еще в двух кластерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.

Венгрия сняла вето с двух кластеров

По словам Сибиги, Украина и Венгрия вместе делают шаги навстречу друг другу и к европейскому единству.

"На днях в украинском парламенте был зарегистрирован и одобрен профильным комитетом законопроект, направленный на урегулирование образовательных прав национальных сообществ", - напомнил министр.

А сегодня на уровне COREPER (Комитета постоянных представителей ЕС - ред.) венгерская сторона разблокировала переговорные позиции по:

  • Кластеру 2 "Внутренний рынок",
  • Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Сибига также поблагодарил свою венгерскую коллегу Аниту Орбан за совместную работу, что "соответствует интересам как наших дружественных народов, так и сильной Европы".

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "школа национального меньшинства".

Это являлось одним из требований Будапешта в обмен на обещание не блокировать евроинтеграционный путь Украины.

Кроме того, Венгрия может перестать блокировать открытие новых переговорных кластеров для Украины. Однако Будапешт выдвинул условие Киеву, связанное с правами национальных меньшин.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Венгрия Вступление в ЕС
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ