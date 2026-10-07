Украина продолжит движение в ЕС. Венгрия сняла вето еще с 2 кластеров
Вступление Украины в ЕС продвигается шаг за шагом. Венгрия дала "зеленый свет" переговорам еще в двух кластерах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х.
Венгрия сняла вето с двух кластеров
По словам Сибиги, Украина и Венгрия вместе делают шаги навстречу друг другу и к европейскому единству.
"На днях в украинском парламенте был зарегистрирован и одобрен профильным комитетом законопроект, направленный на урегулирование образовательных прав национальных сообществ", - напомнил министр.
А сегодня на уровне COREPER (Комитета постоянных представителей ЕС - ред.) венгерская сторона разблокировала переговорные позиции по:
- Кластеру 2 "Внутренний рынок",
- Кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".
Сибига также поблагодарил свою венгерскую коллегу Аниту Орбан за совместную работу, что "соответствует интересам как наших дружественных народов, так и сильной Европы".
Ранее РБК-Украина писало, что в Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "школа национального меньшинства".
Это являлось одним из требований Будапешта в обмен на обещание не блокировать евроинтеграционный путь Украины.
Кроме того, Венгрия может перестать блокировать открытие новых переговорных кластеров для Украины. Однако Будапешт выдвинул условие Киеву, связанное с правами национальных меньшин.