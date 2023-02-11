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Україна продовжить модернізацію інституцій, щоб зробити їх ще прозорішими, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Робота над українськими інституціями продовжується й надалі, щоб зробити їх ще більш підзвітними та прозорими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"І вся ця діяльність не лише ті чи інші епізоди й ті, чи інші кримінальні провадження, не лише те, що стосується певних осіб, але й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них та процедур", - наголосив президент.

За словами Зеленського Україна продовжить роботу над тим, щоб чистота в роботі державних структур гарантувалась не лише тим, що залежить від самих людей, "але й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений".

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив про підготовку нових реформ. За його словами, вони мають змінити соціально-правову та політичну реальність.

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Володимир ЗеленськийПрезидент