Україна продовжить модернізацію інституцій, щоб зробити їх ще прозорішими, - Зеленський

Робота над українськими інституціями продовжується й надалі, щоб зробити їх ще більш підзвітними та прозорими.

"І вся ця діяльність не лише ті чи інші епізоди й ті, чи інші кримінальні провадження, не лише те, що стосується певних осіб, але й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них та процедур", - наголосив президент.

За словами Зеленського Україна продовжить роботу над тим, щоб чистота в роботі державних структур гарантувалась не лише тим, що залежить від самих людей, "але й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений".