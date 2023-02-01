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"Змінять соціально-правову та політичну реальність": Зеленський заявив про підготовку нових реформ

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Середа 01 лютого 2023 00:16
"Змінять соціально-правову та політичну реальність": Зеленський заявив про підготовку нових реформ Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Наразі українська влада наразі готує позиції для переговорів із представниками Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Водночас триває робота над новими реформами.

"Реформами, які у багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності - зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими", - пояснив глава держави.

Зеленський додав, що обговорив ці питання 30 січня під час тривалої наради з міжнародним блоком уряду та ОП.

Нагадаємо, український лідер заявив, що цей тиждень буде присвячений євроінтеграції. Зокрема через саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого.

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