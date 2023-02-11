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Украина продолжит модернизацию институтов, чтобы сделать их еще прозрачнее, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Работа над украинскими институтами продолжается, чтобы сделать их еще более подотчетными и прозрачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"И вся эта деятельность не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства, не только то, что касается определенных лиц, но и то, что касается институций. Государство продолжит модернизацию самих институций, процессов в них и процедур", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина продолжит работу над тем, чтобы чистота в работе государственных структур гарантировалась не только тем, что зависит от самих людей, "но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан".

Напомним, что недавно Зеленский заявил о подготовке новых реформ. По его словам, они должны изменить социально-правовую и политическую реальность.

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