Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою на два роки: чому це важливо

"Транспортний безвіз" із Молдовою для українських вантажівок діятиме ще щонайменше два роки. Жодних дозволів на перевезення не буде потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram.
"Продовжили "транспортний безвіз" із Республікою Молдова ще на два роки - до кінця 2027-го. Це більше можливостей як для українського, так і для молдовського бізнесу. Головне - жодного повернення до дозволів на перевезення, а отже сталість двосторонніх і транзитних перевезень", - розповів Кулеба.
Він уточнив, що таке рішення важливе не тільки для логістики, а й для української економіки, оскільки торік товарообіг України з Молдовою зріс на 12% і сягнув 1,1 млрд доларів. Важливу роль у цьому процесі відіграє "транспортний безвіз".
"Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом на ринки Європи. Дякую молдовським колегам за ефективну взаємодію", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Євросоюз учетверте продовжив для України "транспортний безвіз". Він діятиме щонайменше до кінця 2025 року.
Це означає, що українським перевізникам не треба буде отримувати спеціальні дозволи.