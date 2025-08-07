Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою на два роки: чому це важливо

"Продовжили "транспортний безвіз" із Республікою Молдова ще на два роки - до кінця 2027-го. Це більше можливостей як для українського, так і для молдовського бізнесу. Головне - жодного повернення до дозволів на перевезення, а отже сталість двосторонніх і транзитних перевезень", - розповів Кулеба.

Він уточнив, що таке рішення важливе не тільки для логістики, а й для української економіки, оскільки торік товарообіг України з Молдовою зріс на 12% і сягнув 1,1 млрд доларів. Важливу роль у цьому процесі відіграє "транспортний безвіз".

"Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом на ринки Європи. Дякую молдовським колегам за ефективну взаємодію", - додав Кулеба.