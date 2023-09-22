Україна продовжила падіння в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна опустилася на 18-ме місце в європейському рейтингу. Ще місяць тому вона перебувала на 15-й позиції, але виліт трьох представників із п'яти на євроварені далася взнаки.

Цього тижня бали до спільної скарбниці додала лише "Зоря". Луганці зуміли звести внічию поєдинок стартового туру групового етапу Ліги конференцій проти бельгійського "Гента". Натомість донецький "Шахтар" програв "Порту" домашній матч основної сітки Ліги чемпіонів (1:3).

Україна тепер загалом набрала 25,800 балів. Тим часом перемоги празьких "Славії" та "Спарти", а також "Вікторії" з Пльзеня дозволили Чехії обійти її в таблиці коефіцієнтів. Актуальний показник Чехії – 26,550 балів.

Невдалі виступи українських команд у єврокубках призведуть до зменшення квоти в континентальних турнірах. Зокрема, втрата 15-го місця обернеться скороченням представництва на європейській арені до чотирьох уже в сезоні 2025/26. Окрім того, до Ліги чемпіонів потраплятиме лише чемпіон України.