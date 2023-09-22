Украина продолжила падение в таблице коэффициентов УЕФА

Украина опустилась на 18-е место в европейском рейтинге. Еще месяц назад она находилась на 15-й позиции, но сказался вылет трех представителей на евроварене из пяти.

На этой неделе баллы в общую казну добавила только "Заря". Луганчане сумели свести вничью поединок стартового тура группового этапа Лиги конференций против бельгийского "Гента". В свою очередь донецкий "Шахтер" проиграл "Порту" домашний матч основной сетки Лиги чемпионов (1:3).

Украина теперь в общей сложности набрала 25,800 баллов. Тем временем победы пражских "Славии" и "Спарты", а также "Виктории" из Пльзеня позволили Чехии обойти ее в таблице коэффициентов. Актуальный показатель Чехии – 26,550 баллов.

Неудачные выступления украинских команд в еврокубках приведут к сокращению квоты в континентальных турнирах. В частности, потеря 15-го места обернется сокращением представительства на европейской арене до четырех уже в сезоне 2025/26. Кроме того, в Лигу чемпионов будет попадать только чемпион Украины.