"Зоря" з порушенням регламенту вирвала нічию у "Гента" в Лізі конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, груповий етап, група B

"Зоря" – "Гент" – 1:1

Голи: Герреро, 70 – Куйперс, 67

ВІДЕО

У перші чверть години "буйволи" змарнували кілька нагод забити. Двічі в епіцентрі подій опинявся нападник бельгійців Тіссудалі – у боротьбі з оборонцем пробив у напрямку дев'ятки, а згодом відправив м'яч поруч зі стійкою метрів із 15-ти. Натомість гострий простріл Куйперса ніхто замкнути не встиг.

Натомість луганці попереду до перерви запам'яталися хіба що кількома офсайдами Герреро. Новий спалах активності "Гента" припав на кінцівку першого тайму. Та постріли Брауна та Фадіги в дальній кут завершилися лише кутовими для гостей.

На старті другої половини "Зоря" нагадала про себе в атаці. Це Нагнойний наважився пробити метрів із 20-ти, але м'яч полетів по центру в руки голкіперу. У відповідь Куйперс перевірив пильність Турбаєвського ударом головою, а Геркенс на добиванні пробив вище воріт.

Тим не менше, на 67-й хвилині "буйволи" повели в рахунку. Затяжна атака "Гента" завершилася прострілом Хюльсагера до центру карної зони, звідки Куйперс у дотик відправив м'яч у сітку. Проте, "Зоря" швидко відігралася. За якихось три хвилини Герреро в схожій ситуації розібрався не гірше – 1:1!

Бельгійці спробували піти в штурм у фінальні хвилини. "Буйволи" мали кілька моментів, аби вирвати перемогу. Та після пострілу Куйперсу в дальній кут за луганців зіграла стійка. А згодом нападник "Гента" лише дивом не встиг на перспективний простріл. Зрештою, більше команди не забивали.

Утім, нічийний рахунок зустрічі ще може бути не остаточним. На єврокубковий поєдинок "Зоря" вийшла у футболках без нашивок Ліги конференцій. Стаття регламенту турніру місця для маневру не залишила – нашивка повиннна бути на вільній зоні правого рукава футболки. Наразі невідомо, як покарають луганців.