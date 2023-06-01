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Кабмін тимчасово обмежив експорт цукру з України

Фото: Кабмін тимчасово обмежив експорт цукру з України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України запроваджує обмеження на експорт цукру з 5 червня до 15 вересня. Відповідне рішення прийнято задля уникнення дефіциту в літньо-осінній період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

У міністерстві пояснили, що українські експортери вже майже на 100% використали потенціал експорту цукру, які закладалися в прогнозний баланс на 2022/2023 маркетинговий рік. Тому таке рішення ухвалили задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.

За даними митниці, на кінець минулого тижня було експортовано понад 350 тисяч тонн цукру та цукромісткої продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\1023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%.

"Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, Тому Уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції", - заявили в міністерстві.

Як зазначили в Уряді, пропозиція внутрішнього ринку у 2022/2023 маркетинговому році з урахуванням виробництва в обсязі 1285 тисяч тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1776 тисяч тонн.

Для забезпечення потреб внутрішнього споживання у 2022/2023 маркетинговому році прогнозується використати 1010 тисяч тонн. А експорт цукру в цей же період прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.

Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік. Скасована необхідність ліцензії на експорт деяких продовольчих товарів. Повний список - за посиланням.

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