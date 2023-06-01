Кабмин временно ограничил экспорт сахара из Украины

В министерстве пояснили, что украинские экспортеры уже почти на 100% использовали потенциал экспорта сахара, закладывавшегося в прогнозный баланс на 2022/2023 маркетинговый год. Поэтому такое решение было принято во избежание дефицита этого продукта в летне-осенний период.

По данным таможни, на конец прошлой недели было экспортировано более 350 тысяч тонн сахара и сахаросодержащей продукции, что составляет 95% прогноза экспорта на 2022\1023 маркетинговый год. С учетом этих темпов потенциальный объем экспорта уже использован почти на 100%.

"Летом в Украине растет потребление сахара, поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период, поэтому правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", - заявили в министерстве.

Предложение внутреннего рынка в 2022/2023 маркетинговом году с учетом производства в объеме 1285 тысяч тонн сахара и переходных остатков, по экспертной оценке, составляет 1776 тысяч тонн.

Для обеспечения потребностей внутреннего потребления в 2022/2023 маркетинговом году прогнозируется использовать 1010 тысяч тонн. А экспорт сахара в этот же период прогнозируется на уровне 370 тысяч тонн.