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Україна прискорює розрив зв'язків із Білоруссю. Кабмін ухвалив рішення щодо податків

Фото: Україна прискорює розрив зв'язків із Білоруссю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України хоче розірвати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Схвалено проект Закону "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно", - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, прийняття законопроекту сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв’язків з Білоруссю, яка підтримує безпрецедентну, відкриту, широкомасштабну війну РФ проти України.

Угода між урядом України і урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно вчинена 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою 20 грудня 1994 року.

Нагадаємо, що раніше Україна розірвала угоду про співпрацю з силовиками Білорусі.

Також, Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю.

Зазначимо, Україна також продовжує розривати зв'язки в рамках Співдружності незалежних держав. Зокрема, в червні Київ вийшов з документа про співпрацю в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку і ряду інших угод.

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