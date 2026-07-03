Україна прискорить виготовлення балістики, - Зеленський

Розвиток ВПК та посилення ППО

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна та Німеччина створюють спільну ППО для захисту від російської балістики. Метою цього проєкту є розробка суто європейського продукту для боротьби з балістичними ракетами, оскільки наразі європейські країни змушені купувати іноземні технології, такі як американські комплекси Patriot або ізраїльська система Arrow.

Крім того, український оборонний сектор активно впроваджує новітні технології. Зокрема, Україна вже тестує лазерну ППО та дрони-перехоплювачі для захисту неба від ворожих атак, і розробники вже мають перші успішні результати випробувань.

Водночас розвивається і вітчизняний наступальний потенціал. За даними західних ЗМІ, Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою далекої дії. Про це свідчить зведення Міністерства оборони РФ, у якому заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети, хоча офіційний Київ використання своєї балістичної зброї наразі не підтверджував.