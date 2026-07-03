Украина ускорит изготовление баллистики, - Зеленский

Развитие украинского вооружения

Глава государства отметил, что провел специальную ревизию возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее результатам были определены четкие шаги по интенсификации ракетной программы.

"Я благодарен всем нашим специалистам, которые развивают нашу ракетную программу и работают, в частности, на производство эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы", - подчеркнул Зеленский.

Усиление противовоздушной обороны

Кроме развития собственного вооружения, на заседании отдельно разобрали графики и объемы поставок средств ПВО от международных партнеров, необходимых украинским военным ежедневно.

По словам президента, обеспечение защиты неба станет главной задачей для украинских дипломатов на ближайшее время.

"В ближайшие дни ключевой приоритет во всей дипломатической работе, во всех встречах и переговорах – именно ПВО для Украины", - подчеркнул глава государства.