Украина ускорит изготовление баллистики, - Зеленский

Украина ускорит испытание и производство собственных баллистических ракет и систем противоракетной обороны. В ближайшие дни главным фокусом дипломатической работы станет поиск дополнительных средств ПВО для защиты городов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Глава государства отметил, что провел специальную ревизию возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса. По ее результатам были определены четкие шаги по интенсификации ракетной программы.
"Я благодарен всем нашим специалистам, которые развивают нашу ракетную программу и работают, в частности, на производство эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы", - подчеркнул Зеленский.
Кроме развития собственного вооружения, на заседании отдельно разобрали графики и объемы поставок средств ПВО от международных партнеров, необходимых украинским военным ежедневно.
По словам президента, обеспечение защиты неба станет главной задачей для украинских дипломатов на ближайшее время.
"В ближайшие дни ключевой приоритет во всей дипломатической работе, во всех встречах и переговорах – именно ПВО для Украины", - подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее стало известно, что Украина и Германия создают совместное ПВО для защиты от российской баллистики. Целью этого проекта является разработка чисто европейского продукта для борьбы с баллистическими ракетами, поскольку европейские страны вынуждены покупать иностранные технологии, такие как американские комплексы Patriot или израильская система Arrow.
Кроме того, украинский оборонный сектор активно внедряет новейшие технологии. В частности, Украина уже тестирует лазерную ПВО и дроны-перехватчики для защиты неба от вражеских атак, и у разработчиков уже есть первые успешные результаты испытаний.
В то же время развивается и отечественный наступательный потенциал. По данным западных СМИ, Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой дальнего действия. Об этом свидетельствует сведение Министерства обороны РФ, в котором заявили о якобы сбитии дальнобойной оперативно-тактической ракеты, хотя официальный Киев использование своего баллистического оружия пока не подтверждал.