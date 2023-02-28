Україна припинила ряд угод з РФ, Білоруссю та СНД у сфері держкордону

За його словами, припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон.

Вона була підписана 18.10.2011 у м. Донецьку.

Також було припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.

Цей документ був підписаний 14.12.1995 у м. Києві.

"Здійснено вихід з угоди щодо пільгового постачання прикордонним військам

держав-учасниць Співдружності спеціальної техніки прикордонних військ та інших матеріальних засобів, вчиненої 09.09.1994 у Москві", - додав Мельничук.