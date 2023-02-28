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Україна припинила ряд угод з РФ, Білоруссю та СНД у сфері держкордону

Фото: Україна припинила ряд угод з РФ, Білоруссю та СНД (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 28 лютого, Україна припинила дію деяких угод з РФ, Білоруссю та СНД, які стосувались сфери державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон.

Вона була підписана 18.10.2011 у м. Донецьку.

Також було припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.

Цей документ був підписаний 14.12.1995 у м. Києві.

"Здійснено вихід з угоди щодо пільгового постачання прикордонним військам
держав-учасниць Співдружності спеціальної техніки прикордонних військ та інших матеріальних засобів, вчиненої 09.09.1994 у Москві", - додав Мельничук.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, уряд України припинив дію двох угод з Російською Федерацією.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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